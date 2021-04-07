Скачать
Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Лунин попал в сборную выброшенных талантов Зидана (фото)
Лунин попал в сборную выброшенных талантов Зидана (фото)
Жена Малиновского вернулась с Мальдив: горячие снимки красотки (фото)
Жена Малиновского вернулась с Мальдив: горячие снимки красотки (фото)
Лучший бомбардир в истории "Шахтера" нарушил карантин и попал в ДТП (видео)
Лучший бомбардир в истории "Шахтера" нарушил карантин и попал в ДТП (видео)
Экс-игрок российского клуба жестоко избил девушку: инцидент попал на видео
Экс-игрок российского клуба жестоко избил девушку: инцидент попал на видео

Обидчик сборной Украины оформил хет-трик в Англии (видео)

Обидчик сборной Украины оформил хет-трик в Англии (видео)
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter norwichcityfc

Нападающий английского Норвича и сборной Финляндии Теему Пукки отметился тремя забитыми мячами в игре Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.). Отметим, в марте форвард забил гол сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

31-летний финн оформил хет-трик в матче 40-го тура первенства и помог своей команде одолеть "Хаддерсфилд " со счетом 7:0. Пукки отмечался на 6-й, 20-й и 61-й минутах встречи, а на 77-й минуте нападающий был заменен.

Видеообзор матча "Норвич" - "Хаддерсфилд":

Этот успех позволил "Норвичу" закрепиться на вершине турнирной таблицы Чемпионшипа. В текущей кампании Теему отметился 25 забитыми мячами в 37 играх. Кроме того, на счету форварда три голевые передачи.

"Телеграф" напоминает, что в матче второго тура отбора на ЧМ-2022 финны дали бой сборной Украины, а Пукки заработал и реализовал пенальти в этой встрече.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 309

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, ФК Норвич, Сборная Финляндии, Теему Пукки, Отбор на ЧМ-2022.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ман Сити" на последней минуте вырвал победу у "Боруссии" Д в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)
02 "Реал" обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов, пропустив гол дома (видео)
03 Известный футболист издевательски реализовал пенальти (видео)
04 Монфис подарил Свитолиной "кубик" (фото)
05 Лучший бомбардир в истории "Шахтера" нарушил карантин и попал в ДТП (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь