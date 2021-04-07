Обидчик сборной Украины оформил хет-трик в Англии (видео)

Нападающий английского Норвича и сборной Финляндии Теему Пукки отметился тремя забитыми мячами в игре Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.). Отметим, в марте форвард забил гол сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

31-летний финн оформил хет-трик в матче 40-го тура первенства и помог своей команде одолеть "Хаддерсфилд " со счетом 7:0. Пукки отмечался на 6-й, 20-й и 61-й минутах встречи, а на 77-й минуте нападающий был заменен.

Видеообзор матча "Норвич" - "Хаддерсфилд":

Этот успех позволил "Норвичу" закрепиться на вершине турнирной таблицы Чемпионшипа. В текущей кампании Теему отметился 25 забитыми мячами в 37 играх. Кроме того, на счету форварда три голевые передачи.

"Телеграф" напоминает, что в матче второго тура отбора на ЧМ-2022 финны дали бой сборной Украины, а Пукки заработал и реализовал пенальти в этой встрече.