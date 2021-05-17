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Украинский форвард забил победный гол в чемпионате Бельгии (видео)

Украинский форвард забил победный гол в чемпионате Бельгии (видео)
10:37 Сегодня Телеграф Фото: Twitter kvmechelen

В матче 4-го тура плей-офф чемпионата Бельгии за попадание в Лигу конференций "Мехелен" принимал "Стандард". Победный гол в поединке записал на свой счет украинский нападающий хозяев Марьян Швед.

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"Мехелен" обыграл "Стандард" со счетом 3:1. За хозяев кроме украинца дублем отметился Роб Сховс, а у гостей точный выстрел на счету Джексона Мулеки. Второй и победный гол хозяев забил Марьян, который в касание замкнул прострел партнера с правого фланга.

Видео гола Шведа - в обзоре матча "Мехелен" - "Стандард":

Эта победа позволила "Мехелену" (34 очка) за два тура до конца плей-офф подняться на первое место в битве за еврокубковое место, "Стандард" (28 очков) - последний.

"Телеграф" напоминает, что в параллельном поединке тура Роман Безус из "Гента" стал героем матча с "Остенде".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Стандард, Марьян Швед, ФК Мехелен.
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