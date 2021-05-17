Украинский форвард забил победный гол в чемпионате Бельгии (видео)

В матче 4-го тура плей-офф чемпионата Бельгии за попадание в Лигу конференций "Мехелен" принимал "Стандард". Победный гол в поединке записал на свой счет украинский нападающий хозяев Марьян Швед.

"Мехелен" обыграл "Стандард" со счетом 3:1. За хозяев кроме украинца дублем отметился Роб Сховс, а у гостей точный выстрел на счету Джексона Мулеки. Второй и победный гол хозяев забил Марьян, который в касание замкнул прострел партнера с правого фланга.

Видео гола Шведа - в обзоре матча "Мехелен" - "Стандард":

Эта победа позволила "Мехелену" (34 очка) за два тура до конца плей-офф подняться на первое место в битве за еврокубковое место, "Стандард" (28 очков) - последний.

"Телеграф" напоминает, что в параллельном поединке тура Роман Безус из "Гента" стал героем матча с "Остенде".