Скачать
Суббота, 24.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Белорусский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)
Белорусский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)
Забавный автогол вратаря - в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (видео)
Забавный автогол вратаря - в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (видео)
Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" забил потрясающий гол пяткой в США (видео)
Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" забил потрясающий гол пяткой в США (видео)
Украинский боец ММА проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)
Украинский боец ММА проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)

В Бельгии вратарь совершил удивительный двойной сейв (видео)

В Бельгии вратарь совершил удивительный двойной сейв (видео)
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В матче 34-го тура чемпионата Бельгии "Ауд-Хеверле" - "Васланд-Беверен" вратарь хозяев Рафаэль Ромо отметился шикарным сейвом.

В Бельгии вратарь не сумел поймать "горячий" мяч (видео)

На 73-й минуте поединка 31-летний венесуэльский страж ворот после подачи с углового среагировал сразу на два опасных выстрела в исполнении футболистов гостей. Сначала кипер отразил мяч после удара головой, а затем отбил круглого после удара в упор. 

Видео сейва Ромо в матче "Ауд-Хеверле" - "Васланд-Беверен":

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видеообзор матча "Ауд-Хеверле" - "Васланд-Беверен":

Отметим, в итоге "Ауд-Хеверле" проиграл со счетом 1:2. В текущем сезоне Ромо провел 31 матч во всех турнирах, пропустив 53 гола.

Ране "Телеграф" сообщал о невероятном двойном спасении ворот от вратаря в чемпионате Бельгии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,116

Все по теме:

Бельгия, Футбол, Сейв, ФК Ауд-Хеверле, ФК Васланд-Беверен, Рафаэль Ромо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист ПСЖ забил гол рабоной с отрицательного угла - Неймар и Мбаппе наблюдали с открытым ртом (видео)
02 Белорусский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)
03 "Судейский цирк продолжается": в сети раскритиковали рефери матча "Мариуполь" - "Рух" (видео)
04 В Бельгии вратарь совершил удивительный двойной сейв (видео)
05 Забавный автогол вратаря - в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь