В Бельгии вратарь совершил удивительный двойной сейв (видео)

В матче 34-го тура чемпионата Бельгии "Ауд-Хеверле" - "Васланд-Беверен" вратарь хозяев Рафаэль Ромо отметился шикарным сейвом.

На 73-й минуте поединка 31-летний венесуэльский страж ворот после подачи с углового среагировал сразу на два опасных выстрела в исполнении футболистов гостей. Сначала кипер отразил мяч после удара головой, а затем отбил круглого после удара в упор.

Видео сейва Ромо в матче "Ауд-Хеверле" - "Васланд-Беверен":

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видеообзор матча "Ауд-Хеверле" - "Васланд-Беверен":

Отметим, в итоге "Ауд-Хеверле" проиграл со счетом 1:2. В текущем сезоне Ромо провел 31 матч во всех турнирах, пропустив 53 гола.

Ране "Телеграф" сообщал о невероятном двойном спасении ворот от вратаря в чемпионате Бельгии.