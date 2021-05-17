Украинский футболист оформил блестящий дубль в Бельгии (видео)

В матче плей-офф чемпионата Бельгии за Лигу конференций "Гент" в гостях разгромил "Остенде" со счетом 0:4. Дубль в поединке оформил украинский полузащитник Роман Безус.

Гости уже на 20-й минуте открыли счет. Роман после шикарной передачи своего соотечественника Яремчука элегантно перебросил кипера хозяев Юбера. Спустя 14 минут вратарь "Остенде" сбил Безуса за пределами своей штрафной и схлопотал прямую красную карточку. В большинстве "Гент" попросту разорвал соперников. Сначала, отличился Алессио Кастро-Монтес, а затем Кевин Вандердриссхе оформил обидный автогол. На 66-й минуте встречи Роман забил свой второй гол в матче, выиграв борьбу на втором этаже у защитника "Остенде", а затем с лету поразив цель.

Эта победа позволила "Генту" (32 очка) стать вторым за два тура до конца битвы за еврокубковое место, "Остенде" (30 очков) - третий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Безус уже забивал в плей-офф Лиги Жюпиле.