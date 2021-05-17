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Украинский футболист оформил блестящий дубль в Бельгии (видео)

Украинский футболист оформил блестящий дубль в Бельгии (видео)
Обновлено 09:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter kaagent

В матче плей-офф чемпионата Бельгии за Лигу конференций "Гент" в гостях разгромил "Остенде" со счетом 0:4. Дубль в поединке оформил украинский полузащитник Роман Безус.

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Гости уже на 20-й минуте открыли счет. Роман после шикарной передачи своего соотечественника Яремчука элегантно перебросил кипера хозяев Юбера. Спустя 14 минут вратарь "Остенде" сбил Безуса за пределами своей штрафной и схлопотал прямую красную карточку. В большинстве "Гент" попросту разорвал соперников. Сначала, отличился Алессио Кастро-Монтес, а затем Кевин Вандердриссхе оформил обидный автогол. На 66-й минуте встречи Роман забил свой второй гол в матче, выиграв борьбу на втором этаже у защитника "Остенде", а затем с лету поразив цель.

Эта победа позволила "Генту" (32 очка) стать вторым за два тура до конца битвы за еврокубковое место, "Остенде" (30 очков) - третий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Безус уже забивал в плей-офф Лиги Жюпиле.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 715

Все по теме:

Бельгия, Роман Безус, Футбол, Роман Яремчук, ФК Остенде, ФК Гент.
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