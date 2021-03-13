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Одноклубник Яремчука случайно исполнил суперфинт (видео)

Одноклубник Яремчука случайно исполнил суперфинт (видео)
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм nuriofortuna

В матче 29-го тура чемпионата Бельгии "Гент" принимал "Остенде". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0, а также запомнилась удивительным финтом. 

В Бельгии футболист забил необычный гол головой из-за пределов штрафной (видео)

На 25-й минуте поединка футболисты хозяев разыгрывали аут. После вброса мяча в игру левый защитник "Гента" Нурио Фортуна попытался выбить мяч, но вместо этого круглый полетел "свечой" вверх. Таким образом, анголец обманул игрока гостей, который купился на случайное обманное движение.

Видео момента доступно в сети:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Отметим, победу "Генту" принес точный удар украинского форварда Романа Яремчука на 41-й минуте поединка.

Видеообзор матча "Гент" - "Остенде":

Ранее "Телеграф" сообщал об удивительном приеме мяча в матче чемпионата Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 370

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Футбол, ФК Гент, Нурио Фортуна.
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