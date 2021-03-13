Одноклубник Яремчука случайно исполнил суперфинт (видео)

В матче 29-го тура чемпионата Бельгии "Гент" принимал "Остенде". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0, а также запомнилась удивительным финтом.

На 25-й минуте поединка футболисты хозяев разыгрывали аут. После вброса мяча в игру левый защитник "Гента" Нурио Фортуна попытался выбить мяч, но вместо этого круглый полетел "свечой" вверх. Таким образом, анголец обманул игрока гостей, который купился на случайное обманное движение.

Видео момента доступно в сети:

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Отметим, победу "Генту" принес точный удар украинского форварда Романа Яремчука на 41-й минуте поединка.

Видеообзор матча "Гент" - "Остенде":

Ранее "Телеграф" сообщал об удивительном приеме мяча в матче чемпионата Бельгии.