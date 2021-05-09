Украинский футболист забил гол в подкате в Бельгии (видео)

В матче второго тура плей-офф чемпионата Бельгии "Стандард" принимал "Гент". Счет в поединке открыл украинский полузащитник гостей Роман Безус.

Уже на восьмой минуте встречи украинец отметился взятием ворот после блестящей разрезной передачи Алессио Кастро-Монтеса. При чем Безус, чтобы замкнуть передачу партнера, сложился в подкат.

Видео гола Безуса:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Отметим, в итоге "Стандард" добыл победу со счетом 2:1. За хозяев отличились Селим Амалла и Мишель-Анж Баликвиша.

В текущем сезоне 30-летний Безус забил 4 гола и отдал шесть голевых передач в 33-х матчах за бельгийский клуб.

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