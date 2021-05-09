Скачать
Воскресенье, 09.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Падал 10 секунд: непобедимый супертяж отравил соперника в странный нокаут (видео)
Падал 10 секунд: непобедимый супертяж отравил соперника в странный нокаут (видео)
"Блоха" избил японского боксера в чемпионском бою (видео)
"Блоха" избил японского боксера в чемпионском бою (видео)
Британский боксер двойным апперкотом уронил небитого француза, но для победы этого не хватило (видео)
Британский боксер двойным апперкотом уронил небитого француза, но для победы этого не хватило (видео)
Двойник Илона Маска разбил лицо сопернику (видео)
Двойник Илона Маска разбил лицо сопернику (видео)

Украинский футболист забил гол в подкате в Бельгии (видео)

Украинский футболист забил гол в подкате в Бельгии (видео)
12:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter kaagent

В матче второго тура плей-офф чемпионата Бельгии "Стандард" принимал "Гент". Счет в поединке открыл украинский полузащитник гостей Роман Безус.

Вот это пушка: вратарь ошалел от выстрела американского футболиста (видео)

Уже на восьмой минуте встречи украинец отметился взятием ворот после блестящей разрезной передачи Алессио Кастро-Монтеса. При чем Безус, чтобы замкнуть передачу партнера, сложился в подкат.

Видео гола Безуса:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Отметим, в итоге "Стандард" добыл победу со счетом 2:1. За хозяев отличились Селим Амалла и Мишель-Анж Баликвиша.

В текущем сезоне 30-летний Безус забил 4 гола и отдал шесть голевых передач в 33-х матчах за бельгийский клуб.

Ранее "Телеграф" сообщал о хет-трике украинского футболиста в Казахстане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 67

Все по теме:

Бельгия, Роман Безус, Футбол, ФК Стандард.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Блоха" избил японского боксера в чемпионском бою (видео)
02 "Ман Сити" и "Челси" провели репетицию финала Лиги чемпионов (видео)
03 Британский боксер двойным апперкотом уронил небитого француза, но для победы этого не хватило (видео)
04 Падал 10 секунд: непобедимый супертяж отравил соперника в странный нокаут (видео)
05 "Канело" досрочно остановил Билли Джо Сондерса (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь