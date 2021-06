Роналду побил бомбардирский рекорд Платини на Евро (видео)

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

В матче первого тура Евро-2020 КриРо помог своей команде одолеть Венгрию. Встреча, проходившая в Будапеште, завершилась разгромной победой португальцев со счетом 0:3. Два гола в поединке записал на свой счет Роналду. Для звездного португальца эти мячи стали 10-м и 11-м в финальных стадиях чемпионатов Европы. Таким образом, Криштиану единолично стал лучшим бомбардиром в истории турнира, опередив по этому показателю Мишеля Платини (9 мячей).

Видео исторического гола:

Cristiano Ronaldo

All-time EURO top scorer (11 goals)

All-time top scorer for Portugal (106 goals)

First player to appear at 5 EURO final tournaments

First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020 pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021