Погба повторил выходку Роналду на Евро-2020 (видео)

Полузащитник сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после матча первого тура чемпионата Европы с Германией повторил выходку Криштиану Роналду, убрав со стола бутылку с жидкостью, однако на этот раз "пострадала" не Coca-Cola.

После победы над Германией настроение Поля испортила стоявшая на столе бутылка пива. Поль демонстративно убрал пиво на пол, оставив перед собой воду и две бутылки Coca-Cola. Отметим, французский хавбек "Манчестер Юнайтед" является мусульманином. В этой религии алкоголь попадает под строгий запрет.

Paul Pogba removes Heineken beer bottle at Euro press conference

May Allah Shuvanahu wa ta'ala reward him more pic.twitter.com/cDouWUrLJ9

