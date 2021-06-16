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Погба повторил выходку Роналду на Евро-2020 (видео)

Погба повторил выходку Роналду на Евро-2020 (видео)
12:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter tommasop93

Полузащитник сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после матча первого тура чемпионата Европы с Германией повторил выходку Криштиану Роналду, убрав со стола бутылку с жидкостью, однако на этот раз "пострадала" не Coca-Cola.

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После победы над Германией настроение Поля испортила стоявшая на столе бутылка пива. Поль демонстративно убрал пиво на пол, оставив перед собой воду и две бутылки Coca-Cola. Отметим, французский хавбек "Манчестер Юнайтед" является мусульманином. В этой религии алкоголь попадает под строгий запрет.

Примечательно, что в матче с Германией с Погба случилась небольшая неприятность - его укусил немец Антонио Рюдигер.

"Телеграф" напоминает, что судьбу матча Франция - Германия решил автоголС полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 152

Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Германии, Поль Погба, Футбол, Евро-2020.
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