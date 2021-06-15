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Франция благодаря автоголу обыграла Германию на Евро-2020: видеообзор матча

Франция благодаря автоголу обыграла Германию на Евро-2020: видеообзор матча
23:55 Вт, 15 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter frenchteam

Во вторник, 15 июня, в Мюнхене состоялся центральный матч первого тура чемпионата Европы по футболу Франция - Германия. Встреча прошла в Мюнхене на одноименной арене и завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.

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Единственный гол в поединке записал на свой счет немецкий защитник Матс Хуммельс, который на 20-й минуте игры срезал мяч в свои ворота.

Франция 1:0 Германия

Голы: Хуммельс 20' (автогол)

"Телеграф" напоминает, что Франция и Германия выступают на ЧЕ-2020 в "группе смерти" вместе с командами Португалии и Венгрии, которые 15 июня сыграли свой матч первого тура. В следующем туре французы сыграют с венграми, а немцы попробуют набрать очки с Португалией. Оба матча пройдут 19 июня.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Франции, Сборная Германии, Футбол, Евро-2020.
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