Франция благодаря автоголу обыграла Германию на Евро-2020: видеообзор матча

Во вторник, 15 июня, в Мюнхене состоялся центральный матч первого тура чемпионата Европы по футболу Франция - Германия. Встреча прошла в Мюнхене на одноименной арене и завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.

Единственный гол в поединке записал на свой счет немецкий защитник Матс Хуммельс, который на 20-й минуте игры срезал мяч в свои ворота.

Франция 1:0 Германия

Голы: Хуммельс 20' (автогол)

"Телеграф" напоминает, что Франция и Германия выступают на ЧЕ-2020 в "группе смерти" вместе с командами Португалии и Венгрии, которые 15 июня сыграли свой матч первого тура. В следующем туре французы сыграют с венграми, а немцы попробуют набрать очки с Португалией. Оба матча пройдут 19 июня.

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