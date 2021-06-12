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Сборная Уэльса выцарапала ничью со Швейцарией на Евро-2020 (видео)

Сборная Уэльса выцарапала ничью со Швейцарией на Евро-2020 (видео)
17:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

В субботу, 12 июня, Уэльс и Швейцария провели матч первого тура групповой стадии Евро-2020. Поединок состоялся в Баку на "Олимпийском" стадионе и завершился со счетом 1:1.

Фанаты оригинально высмеяли тренера соперников сборной Украины на Евро-2020 (видео)

Открыла счет в игре команда "гостей". В начале второго тайма нападающий "Боруссии" М Брель Эмболо удачно головой замкнул навес Шакири с углового. Валлийцы на это ответили похожим голом, который оформил Киффер Мур, представляющий "Кардифф Сити".

Уэльс 1:1 Швейцария

Голы: Мур 74' - Эмболо 49'

Уэльс и Швейцария на ЧЕ-2020 выступают в квартете А вместе с командами Италии и Турции, которые 11 июня провели матч-открытие чемпионата Европы. Примечательно, что в этой игре счет был открыт после автогола. В следующем туре Турция сыграет с Уэльсом, а швейцарцы - с итальянцами. Обе игры намечены на 16 июня.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Швейцарии, Футбол, Сборная Уэльса, Евро-2020.
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