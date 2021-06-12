Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)

Турецкий футболист Мерих Демирал вошел в историю чемпионатов Европы по футболу. Об этом сообщает Squawka Football.

Дело в том, что защитник "Ювентуса" "открыл" счет в игре после обидного рикошета, забив мяч в собственные ворота. На 53-й минуте встречи Демирал неудачно подставился под прострел Доменико Берарди, и мяч предательски попал в сетку ворот номинальных хозяев. Таким образом, впервые в истории Евро стартовый мяч был забит с помощью автогола.

This is the first time in European Championship history that the opening goal of the tournament has been an own goal. Merih Demiral goes into the history books. #EURO2020 pic.twitter.com/aMHj7SW5fq — Squawka Football (@Squawka) June 11, 2021

Видео автогола Демирала в матче Турция - Италия:

Отметим, матч Турция - Италия состоялся в Риме на стадионе "Олимпико" и завершился разгромной победой "гостей". Видеообзор этой встречи доступен у нас на сайте.

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