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Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)

Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)
Обновлено 00:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram azzurri

Турецкий футболист Мерих Демирал вошел в историю чемпионатов Европы по футболу. Об этом сообщает Squawka Football. 

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Дело в том, что защитник "Ювентуса" "открыл" счет в игре после обидного рикошета, забив мяч в собственные ворота. На 53-й минуте встречи Демирал неудачно подставился под прострел Доменико Берарди, и мяч предательски попал в сетку ворот номинальных хозяев. Таким образом, впервые в истории Евро стартовый мяч был забит с помощью автогола. 

Видео автогола Демирала в матче Турция - Италия:

Отметим, матч Турция - Италия состоялся в Риме на стадионе "Олимпико" и завершился разгромной победой "гостей". Видеообзор этой встречи доступен у нас на сайте.

С расписанием, результатами, таблицами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 132

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Сборная Италии, Футбол, Сборная Турции, Евро-2020.
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