Фанаты оригинально высмеяли тренера соперников сборной Украины на Евро-2020 (видео)

Болельщики сборной Нидерландов не могут напрямую пообщаться с главным тренером команды Франком де Буром, который готовит своих подопечных на закрытой базе к матчам Евро-2020, а потому придумали оригинальный способ доставки сообщения.

Фанаты арендовали самолет, чтобы тот пролетел с баннером над тренировочной базой "Оранжевых". Сообщение фанов гласило: "Франк, просто 4-3-3". Дело в том, что болельщикам не нравится игровая схема сборной 5-3-2. После пролета самолета нидерландские футболисты лишь посмеялись, а коуч отметил, что все равно будет играть с 5 защитниками.

Видео забавного момента доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что игра первого тура группы С Нидерланды - Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня. "Телеграф" проведет прямую трансляцию поединка, а по ТВ матч покажут сразу два телеканала. Примечательно, что букмекеры абсолютного не верят в успех "Сине-желтых".

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