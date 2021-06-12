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Фанаты оригинально высмеяли тренера соперников сборной Украины на Евро-2020 (видео)

Фанаты оригинально высмеяли тренера соперников сборной Украины на Евро-2020 (видео)
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fdeboerofficial

Болельщики сборной Нидерландов не могут напрямую пообщаться с главным тренером команды Франком де Буром, который готовит своих подопечных на закрытой базе к матчам Евро-2020, а потому придумали оригинальный способ доставки сообщения.

Основной защитник Нидерландов не сыграет против Украины на Евро-2020

Фанаты арендовали самолет, чтобы тот пролетел с баннером над тренировочной базой "Оранжевых". Сообщение фанов гласило: "Франк, просто 4-3-3". Дело в том, что болельщикам не нравится игровая схема сборной 5-3-2. После пролета самолета нидерландские футболисты лишь посмеялись, а коуч отметил, что все равно будет играть с 5 защитниками. 

Видео забавного момента доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что игра первого тура группы С Нидерланды - Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня. "Телеграф" проведет прямую трансляцию поединка,  а по ТВ матч покажут сразу два телеканала. Примечательно, что букмекеры абсолютного не верят в успех "Сине-желтых".

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 393

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Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020.
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