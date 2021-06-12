Основной защитник Нидерландов не сыграет против Украины на Евро-2020

Как сообщает нидерландское издание NU.nl, основной центральный защитник туринского "Ювентуса" и национальной сборной Нидерландов Маттейс де Лигт не сыграет против Украины в матче Евро-2020. На предматчевой пресс-конференции главный тренер "оранье" Франк де Бур прокомментировал отсутствие лидера так:

"Поединок против Украины для Маттейса де Лигта прошел раньше остальных — мы не хотим им рисковать, потому что у нас впереди еще будут два ответственных матча на групповом этапе.

Если бы этот матч был решающим, мы бы могли попробовать поставить его в состав. Он близок ко своим лучшим кондициям, но говорить о возвращении еще рано. Мы ожидаем, что он вернется уже в следующей игре. Сейчас все делается именно ради этого".

"Телеграф" напоминает, где и когда завтра, 13 июня, смотреть матч Нидерланды - Украины. Игра начнётся в 22:00 по киевскому времени.