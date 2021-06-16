Турки проигрывают во втором матче подряд и с большой вероятностью покидают Евро-2020 (видео)

Во втором матче среды на Евро-2020 сражались команды Турции и Уэльса. Поединок закончился уверенной победой битанской команды со счётом 2:0 - голами отметились Аарон Рэмси и Коннор Робертс. Интересно, что две голевые передачи выдал Гарет Бейл, и именно игрок Реала-Тоттенхэма (даже сложно сказать, как сейчас будет правильно) ещё и не реализовал одиннадцатиметровый удар, который сам и заработал.

Туркам не помогла ни молодость и талант игроков, ни поддержка трибун. Второе нужно отметить особо - в Баку на "олимпийском" стадионе едва ли не 90% стадиона поддерживала балканскую команду, тогда как валлийских болельщиков из-за столь большого расстояния много не приехало. А те, что приехали - плакали на трибунах от счастья.

Видеообзор игры будет добавлен в самое ближайшее время. "Телеграф" напоминает, что в последнем поединке дня встретятся соперники этих команд по группе А - Италия и Швейцария. Игра пройдёт на римском "Стадио Олимпико".