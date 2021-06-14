Италия - Швейцария: прямая трансляция матча Евро-2020

В среду, 16 июня, игровой день на Евро-2020 завершится поединком Италии и Швейцария. Игра, как и матч-открытие турнира, пройдёт на римском "Стадио Олимпико". В поединках первого тура итальянцы обыграли турков, а швейцарцы сыграли вничью с валлийцами. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию встречи, куда будут оперативно добавлены все голы и лучшие моменты встречи. Игру обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Италия -:- Швейцария

(начало в 16:00)

Фаворитом матча по мнению букмекеров является "Скуадра Адзурра". "Телеграф" напоминает, где и во сколько можно посмотреть матч между итальянцами и швейцарцами. Во втором поединке группы А в Баку сыграют команду Турции и Уэльса.