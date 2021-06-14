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Турция - Уэльс: прямая трансляция матча Евро-2020

Турция - Уэльс: прямая трансляция матча Евро-2020
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф allevents.in

В группе А второй тур Евро-2020 стартует с матча между сборными Турции и Уэльса, который состоится в столице Азербайджана - городе Баку. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавлены голы и лучшие моменты встречи. Встречу обсудит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем

                                                          Турция -:- Уэльс

                                                          (начало в 19:00)  

"Телеграф" напоминает, где можно будет посмотреть матч между Турцией и Уэльсом. В первом туре турки в матче-открытии турнира без шансов уступили итальянцам, а валлийцы при довольно равной игре минимально проиграли швейцарцам. Фаворитом матча по мнению букмекеров является Турция, однако Гаррет Бэйл и компания готовы преподнести номинальным хозяевам "Олимпийского" стадиона сюрпризы.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Баку, Сборная Турции, Сборная Уэльса, Евро-2020.
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