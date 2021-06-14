Турция - Уэльс: прямая трансляция матча Евро-2020

В группе А второй тур Евро-2020 стартует с матча между сборными Турции и Уэльса, который состоится в столице Азербайджана - городе Баку. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавлены голы и лучшие моменты встречи. Встречу обсудит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем.

Турция -:- Уэльс

(начало в 19:00)

"Телеграф" напоминает, где можно будет посмотреть матч между Турцией и Уэльсом. В первом туре турки в матче-открытии турнира без шансов уступили итальянцам, а валлийцы при довольно равной игре минимально проиграли швейцарцам. Фаворитом матча по мнению букмекеров является Турция, однако Гаррет Бэйл и компания готовы преподнести номинальным хозяевам "Олимпийского" стадиона сюрпризы.