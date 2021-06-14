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Турция - Уэльс: букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч Евро-2020

Турция - Уэльс: букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч Евро-2020
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fawales

В среду, 16 июня, в Баку сборная Турции сыграет с Уэльсом в рамках матча второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд. 

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По мнению специалистов, шансы сборных практически равны, однако победа Турции все же вероятнее - коэффициент 2,45. Успех номинальный гостей оценивается в 3,35, а ничейный исход - в 3,20. Букмекеры называют результаты 0:0 и 1:1 самыми вероятными исходами противостояния - коэффициенты 6,00 и 6,20 соответственно. 

Прогноз букмекеров на матч Турция - Уэльс (данные за 14 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Турции 2,45 - ничья 3,20 - победа команды Уэльса 3,35)
  • Фаворит: ( 2,40 - 3,15 - 3.35)
  • William Hill: (2,37 - 3,10 - 3,25)

"Телеграф" напоминает, что Турция и Уэльс выступают на ЧЕ в квартете А. В первом туре групповой стадии турки проиграли Италии, а валлийцы отобрали очки у швейцарцев.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Сборная Турции, Сборная Уэльса, Евро-2020.
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