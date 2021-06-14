Турция - Уэльс: букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч Евро-2020

В среду, 16 июня, в Баку сборная Турции сыграет с Уэльсом в рамках матча второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, шансы сборных практически равны, однако победа Турции все же вероятнее - коэффициент 2,45. Успех номинальный гостей оценивается в 3,35, а ничейный исход - в 3,20. Букмекеры называют результаты 0:0 и 1:1 самыми вероятными исходами противостояния - коэффициенты 6,00 и 6,20 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Турция - Уэльс (данные за 14 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Турции 2,45 - ничья 3,20 - победа команды Уэльса 3,35)

Фаворит: ( 2,40 - 3,15 - 3.35)

William Hill: (2,37 - 3,10 - 3,25)

"Телеграф" напоминает, что Турция и Уэльс выступают на ЧЕ в квартете А. В первом туре групповой стадии турки проиграли Италии, а валлийцы отобрали очки у швейцарцев.

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