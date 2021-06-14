Турция - Уэльс: где и когда смотреть матч Евро-2020

В среду, 16 июня, сборные Турции и Уэльса померятся силами на чемпионате Европы по футболу-2020.

В прямом эфире в Украине матч Турция - Уэльс покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за онлайн-трансляцией поединка можно следить в интернете на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). У нас сайте будет доступна прямая текстовая трансляция встречи, в ходе которой будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов.

Отметим, Турция и Уэльс подходят к поединку второго тура группы А на Евро-2020 в разном настроении. Накануне турки разгромно уступили итальянцам, а валлийцы добыли ничью в игре со швейцарцами.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне игры Турция - Уэльс.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.