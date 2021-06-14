Италия - Швейцария: где и когда смотреть матч Евро-2020

Сборные Италии и Швейцарии закроют программу матчей 16 июня на чемпионате Европы по футболу-2020. Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Италия - Швейцария покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, за игрой в режиме-live можно следить в интернете на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" в онлайн-режиме будет следить за игрой и оперативно публиковать видео голов и лучших моментов.

"Телеграф" напоминает, что Италия и Швейцария на чемпионате Европы выступают в квартете А. В первом туре итальянцы уничтожили сборную Турции, а швейцарцы упустили победу над Уэльсом.

С полным календарем, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.