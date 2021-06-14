Скачать
Понедельник, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Италия - Швейцария: прогноз букмекеров на матч Евро-2020
Италия - Швейцария: прогноз букмекеров на матч Евро-2020
У Поветкина хотят отсудить миллионы долларов
У Поветкина хотят отсудить миллионы долларов
Нидерланды - Украина: что происходило после матча Евро-2020 (видео)
Нидерланды - Украина: что происходило после матча Евро-2020 (видео)
"Слава Украине": российский комментатор похвалил Шевченко за лучший матч на Евро-2020
"Слава Украине": российский комментатор похвалил Шевченко за лучший матч на Евро-2020

Италия - Швейцария: где и когда смотреть матч Евро-2020

Италия - Швейцария: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter azzurri

Сборные Италии и Швейцарии закроют программу матчей 16 июня на чемпионате Европы по футболу-2020. Встреча состоится в Риме на стадионе "Олимпико", начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)

В прямом эфире в Украине матч Италия - Швейцария покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, за игрой в режиме-live можно следить в интернете на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" в онлайн-режиме будет следить за игрой и оперативно публиковать видео голов и лучших моментов.

"Телеграф" напоминает, что Италия и Швейцария на чемпионате Европы выступают в квартете А. В первом туре итальянцы уничтожили сборную Турции, а швейцарцы упустили победу над Уэльсом.

С полным календарем, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 198

Все по теме:

Сборная Италии, Сборная Швейцарии, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко оценил первый матч команды на Евро-2020
02 Нидерланды - Украина: онлайн трансляция послематчевой пресс-конференции Шевченко
03 Украина в одном шаге от печального достижения на Евро
04 Нидерланды - Украина: назван лучший игрок матча Евро-2020
05 Украина и Нидерланды устроили голевой триллер на Евро-2020: видеообзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь