Италия - Швейцария: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

В среду, 16 июня, сборные Италии и Швейцарии закроют программу матчей игрового дня на чемпионате Европы по футболу. Встреча пройдет в Риме, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, хозяева являются безоговорочными фаворитами встречи, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,61. Успех швейцарцев оценивается в 6,50, а ничья - в 4,00. Отметим, самым вероятным исходом встречи букмекеры считают результат 1:0 - коэффициент 5,30.

Прогноз букмекеров на матч Италия - Швейцария (данные за 14 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Италии 1,61 - ничья 3,95 - победа команды Швейцарии 6,50)

Фаворит: ( 1,61 - 4,00 - 6.40)

William Hill: (1,57 - 3,90 - 6,50)

Отметим, в первом туре ЧЕ-2020 итальянцы без проблем обыграли турков, а швейцарцы упустили победу над валлийцами. С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, где следить за игрой Италия - Швейцария в прямом эфире в Украине.