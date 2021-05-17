"Шахтер" может потратить целое состояние на любимчика нового тренера

Итальянский полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли может перейти в "Шахтер". Об этом сообщает tuttomercatoweb.

По информации источника, перспективный итальянский хавбек, которым также интересуется "Ювентус", может последовать за своим тренером Роберто Де Дзерби и оказаться в стане донецкой команды. Однако для этого "Горнякам" нужно серьезно раскошелиться. Сообщается, что трансфер 23-летнего итальянца обойдется дончанам в € 35 млн. Слухи о данном переходе явно связаны с возможным назначением Де Дзерби на пост главного тренера "Шахтера".

В текущем сезоне Локателли принял участие в 33-х матчах за "Сассуоло" во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и три результативные передачи.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Де Дзерби уже подписал контракт с "Шахтером".