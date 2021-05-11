"Шахтер" подписал контракт с новым главным тренером - СМИ

Главный тренер "Сассуоло" итальянец Роберто Де Дзерби подписал контракт с "Шахтером". Об этом сообщает Sassuolo News.

По информации источника, "Шахтер" убедил специалиста, и Роберто уже поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. Сообщается, что Де Дзерби будет зарабатывать в стане донецкой команды 2 млн евро за сезон.

Отмечается, что 41-летний наставник доработает оставшиеся матчи в "Сассуоло", а затем прилетит в Украину, где познакомится со своей новой командой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" в угоду Де Дзерби может подписать двух ведущих футболистов "Сассуоло".

"Телеграф" напоминает, что португальский тренер Луиш Каштру объявил об уходе из "Шахтера" сразу же после матча с "Ингульцом".