"Шахтер" пересел на автобус 50-летней давности: как на это отреагировали игроки (видео)

В минувшее воскресенье, 9 мая, "Шахтер" добирался на матч 26-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 с "Ингульцом" на автобусе 1973 года выпуска.

Пресс-служба "Горняков" подготовила ролик, на котором видно, как команда путешествовала по Киеву на ретроавтобусе ЛАЗ-697М "Турист". Данная акция была приурочена к 85-летию донецкой команды. Таким образом, "Горняки" на себе почувствовали, как футболисты дончан добирались на игры в 1970-х годах.

Отметим, автобус хоть и старый, но находится в идеальном состоянии. Кроме того, он специально дооборудован для нужд команды, а кузов машины раскрашен согласно стилистике того времени. Футболисты были в восторге от данной акции.

"Отличная идея с автобусом! Мы будто вернулись в романтичное прошлое", - сказал защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

Красочный ролик с необычной поездкой "Горняков" доступен в сети:

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" минимально обыграл "Ингулец" в последнем туре УПЛ, став вторым в чемпионате Украины. После этой игры главный тренер дончан Луиш Каштру подал в отставку, которая была подтверждена 12 мая. Ожидается, что "Горняков" возглавит итальянский специалист.