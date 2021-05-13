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"Шахтер" пересел на автобус 50-летней давности: как на это отреагировали игроки (видео)

"Шахтер" пересел на автобус 50-летней давности: как на это отреагировали игроки (видео)
15:25 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В минувшее воскресенье, 9 мая, "Шахтер" добирался на матч 26-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 с "Ингульцом" на автобусе 1973 года выпуска.

Угольный автобус "Шахтера" (Фото)

Пресс-служба "Горняков" подготовила ролик, на котором видно, как команда путешествовала по Киеву на ретроавтобусе ЛАЗ-697М "Турист". Данная акция была приурочена к 85-летию донецкой команды. Таким образом, "Горняки" на себе почувствовали, как футболисты дончан добирались на игры в 1970-х годах.

Отметим, автобус хоть и старый, но находится в идеальном состоянии. Кроме того, он специально дооборудован для нужд команды, а кузов машины раскрашен согласно стилистике того времени. Футболисты были в восторге от данной акции.

"Отличная идея с автобусом! Мы будто вернулись в романтичное прошлое", - сказал защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

Красочный ролик с необычной поездкой "Горняков" доступен в сети:

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" минимально обыграл "Ингулец" в последнем туре УПЛ, став вторым в чемпионате Украины. После этой игры главный тренер дончан Луиш Каштру подал в отставку, которая была подтверждена 12 мая. Ожидается, что "Горняков" возглавит итальянский специалист.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 204

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Ингулец.
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