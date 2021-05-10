Каштру, объявляя об уходе из "Шахтера", вспомнил о своих достижениях (видео)

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на пресс-конференции после матча 26-го тура чемпионата Украины 2020/21 с "Ингульцом" (1:0) сообщил, что покидает команду.

В ходе эмоциональной речи специалист поведал, что главной его целью в команде не был результат, ведь он строил команду будущего. По его словам, он привлек в основную команду огромное число молодежи. Кроме того, португалец посетовал на пандемию коронавируса и переполненный лазарет "Горняков", и именно эти факторы не позволили "Шахтеру" достичь результатов, которых ожидали от него болельщики. Также Каштру напомнил и о своих достижениях: при нем команда пробилась в 1/8 финала ЛЕ, а также квалифицировалась в Лигу чемпионов.

"Я могу сказать: мы отдавались полностью, каждый из нас старался давать наилучшее. И скажу прямо: мы делали это очень смело. Нужна очень большая смелость, чтобы делать это – создавать 14–15 молодых игроков для будущего "Шахтера", - цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.

Видеообзорр последнего матча Каштру у руля "Шахтера":

Ранее "Телеграф" подвел итоги чемпионата Украины по футболу 2020/21.