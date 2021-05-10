Скачать
Понедельник, 10.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Реал" упустил возможность возглавить Примеру: видеообзор матча с "Севильей"
"Реал" упустил возможность возглавить Примеру: видеообзор матча с "Севильей"
"Десна" профукала еврокубки, крупно проиграв "Мариуполю" (видео)
"Десна" профукала еврокубки, крупно проиграв "Мариуполю" (видео)
Роскошный гол Малиновского - в обзоре матча "Парма" - "Аталанта" (видео)
Роскошный гол Малиновского - в обзоре матча "Парма" - "Аталанта" (видео)
Чемпионат Украины по футболу завершен: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел
Чемпионат Украины по футболу завершен: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел

Каштру, объявляя об уходе из "Шахтера", вспомнил о своих достижениях (видео)

Каштру, объявляя об уходе из "Шахтера", вспомнил о своих достижениях (видео)
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру на пресс-конференции после матча 26-го тура чемпионата Украины 2020/21 с "Ингульцом" (1:0) сообщил, что покидает команду.

"Шахтер" отправил "Минай" в Первую лигу (видео)

В ходе эмоциональной речи специалист поведал, что главной его целью в команде не был результат, ведь он строил команду будущего. По его словам, он привлек в основную команду огромное число молодежи. Кроме того, португалец посетовал на пандемию коронавируса и переполненный лазарет "Горняков", и именно эти факторы не позволили "Шахтеру" достичь результатов, которых ожидали от него болельщики. Также Каштру напомнил и о своих достижениях: при нем команда пробилась в 1/8 финала ЛЕ, а также квалифицировалась в Лигу чемпионов.

"Я могу сказать: мы отдавались полностью, каждый из нас старался давать наилучшее. И скажу прямо: мы делали это очень смело. Нужна очень большая смелость, чтобы делать это – создавать 14–15 молодых игроков для будущего "Шахтера", - цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.

Видеообзорр последнего матча Каштру у руля "Шахтера":

Ранее "Телеграф" подвел итоги чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 302

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионат Украины по футболу завершен: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь