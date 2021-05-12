"Шахтер" официально уволил главного тренера Каштру (фото)

"Шахтер" попрощался с португальским специалистом Луишем Каштру, который возглавлял команду с 2019 года.

В среду, 12 мая, в отеле "Опера" Луиш Каштру встретился с гендиром "Шахтера" Сергеем Палкиным. В ходе беседы были улажены последние вопросы, а также Палкин презентовал наставнику именную футболу "Шахтера" с 84 номером на спине. Ровно столько матчей провел "Шахтер" под руководством португальского специалиста. Кроме того, "Шахтер" поблагодарил тренера за проделанную работу. Вместе с Каштру дончан покинет и его тренерский штаб.

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"Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед", - гласит сообщение от пресс-службы "Горняков".

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В 84-х матчах под руководством Каштру "Шахтер" добыл 51 победу, 16 раз сыграл вничью и 17 раз проигрывал. Вместе с Каштру дончане становились чемпионами Украины в сезоне 2019/20.

"Телеграф" напоминает, что Каштру попрощался с "Шахтером" сразу же после победы над "Ингульцом". Ожидается, что приемником португальца в донецкой команде станет итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который, по предварительным данным, уже подписал контракт с "Горняками".