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"Шахтер" официально уволил главного тренера Каштру (фото)

"Шахтер" официально уволил главного тренера Каштру (фото)
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcshakhtar

"Шахтер" попрощался с португальским специалистом Луишем Каштру, который возглавлял команду с 2019 года. 

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В среду, 12 мая, в отеле "Опера" Луиш Каштру встретился с гендиром "Шахтера" Сергеем Палкиным. В ходе беседы были улажены последние вопросы, а также Палкин презентовал наставнику именную футболу "Шахтера" с 84 номером на спине. Ровно столько матчей провел "Шахтер" под руководством португальского специалиста. Кроме того, "Шахтер" поблагодарил тренера за проделанную работу. Вместе с Каштру дончан покинет и его тренерский штаб.

 
 
 
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Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

"Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед", - гласит сообщение от пресс-службы "Горняков".

 
 
 
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Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

В 84-х матчах под руководством Каштру "Шахтер" добыл 51 победу, 16 раз сыграл вничью и 17 раз проигрывал. Вместе с Каштру дончане становились чемпионами Украины в сезоне 2019/20.

"Телеграф" напоминает, что Каштру попрощался с "Шахтером" сразу же после победы над "Ингульцом". Ожидается, что приемником португальца в донецкой команде станет итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который, по предварительным данным, уже подписал контракт с "Горняками".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Луиш Каштру.
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