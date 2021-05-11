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Очаровательная невеста футболиста "Шахтера" утешила любимого после операции (фото)

Очаровательная невеста футболиста "Шахтера" утешила любимого после операции (фото)
18:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram savinadasha

Украинская журналистка и модель Дарья Савина поддержала своего жениха, футболиста Валерия Бондаря, которому сделали операцию в Риме. Пара вместе отправилась в Италию, где уентральный защитник "Шахтера" перенес хирургическое вмешательство.

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"Все позади, мой любимый! Ты у меня герой! Двигаемся дальше! Было хорошо, а будет в разы лучше! Я всегда говорила, говорю и буду говорить, что я всегда рядом с тобой! Вместе мы-сила! Люблю тебя", - написала Савина на своей страничке в Instagram, прикрепив несколько снимков с Бондарем.

 
 
 
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Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

Кроме того, Дарья прогулялась по Риму, отметив, что обожает Италию.

Дарья Савина

Дарья Савина

Дарья Савина

Дарья Савина

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бондарю сделали операцию на коленном суставе. В итоге футболист вернется на поле не ранее, чем через 5 месяцев.

"Телеграф" напоминает, что Бондарь в феврале сделал огненное предложение Савиной.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 165

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Валерий Бондар, Дарья Савина.
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