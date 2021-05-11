Очаровательная невеста футболиста "Шахтера" утешила любимого после операции (фото)

Украинская журналистка и модель Дарья Савина поддержала своего жениха, футболиста Валерия Бондаря, которому сделали операцию в Риме. Пара вместе отправилась в Италию, где уентральный защитник "Шахтера" перенес хирургическое вмешательство.

"Все позади, мой любимый! Ты у меня герой! Двигаемся дальше! Было хорошо, а будет в разы лучше! Я всегда говорила, говорю и буду говорить, что я всегда рядом с тобой! Вместе мы-сила! Люблю тебя", - написала Савина на своей страничке в Instagram, прикрепив несколько снимков с Бондарем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

Кроме того, Дарья прогулялась по Риму, отметив, что обожает Италию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бондарю сделали операцию на коленном суставе. В итоге футболист вернется на поле не ранее, чем через 5 месяцев.

"Телеграф" напоминает, что Бондарь в феврале сделал огненное предложение Савиной.