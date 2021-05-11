Защитник сборной Украины выбыл на 5 месяцев после операции (фото)

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь перенес хирургическое вмешательство в Италии. На восстановление игроку понадобится почти полгода. Об этом сообщает пресс-служба "Горняков".
"10 мая в Риме Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе. Срок реабилитации защитника - около 5 месяцев. Желаем скорейшего выздоровления, Валерий!" - гласит сообщение от пресс-службы "Шахтера" в twitter.
Сегодня в Риме Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе.
Срок реабилитации защитника – около 5 месяцев.
Желаем скорейшего выздоровления, Валерий! pic.twitter.com/NCP1d4Mg5k
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 10, 2021
Таким образом, футболист пропустит не только Евро-2020, но и начало следующего сезона.
В сезоне 2020/21 Бондарь провел 17 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался.
Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру объявил о своем уходе из донецкой команды.