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Защитник сборной Украины выбыл на 5 месяцев после операции (фото)

Защитник сборной Украины выбыл на 5 месяцев после операции (фото)
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь перенес хирургическое вмешательство в Италии. На восстановление игроку понадобится почти полгода. Об этом сообщает пресс-служба "Горняков".

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"10 мая в Риме Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе. Срок реабилитации защитника - около 5 месяцев. Желаем скорейшего выздоровления, Валерий!" - гласит сообщение от пресс-службы "Шахтера" в twitter.

Таким образом, футболист пропустит не только Евро-2020, но и начало следующего сезона.

В сезоне 2020/21 Бондарь провел 17 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру объявил о своем уходе из донецкой команды.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Валерий Бондар.
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