Защитник сборной Украины выбыл на 5 месяцев после операции (фото)

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь перенес хирургическое вмешательство в Италии. На восстановление игроку понадобится почти полгода. Об этом сообщает пресс-служба "Горняков".

"10 мая в Риме Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе. Срок реабилитации защитника - около 5 месяцев. Желаем скорейшего выздоровления, Валерий!" - гласит сообщение от пресс-службы "Шахтера" в twitter.

Сегодня в Риме Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе. Срок реабилитации защитника – около 5 месяцев. Желаем скорейшего выздоровления, Валерий! pic.twitter.com/NCP1d4Mg5k — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 10, 2021

Таким образом, футболист пропустит не только Евро-2020, но и начало следующего сезона.

В сезоне 2020/21 Бондарь провел 17 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру объявил о своем уходе из донецкой команды.