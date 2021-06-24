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Яремчук "ударил" мячом Миколенко на тренировке: прекрасная атмосфера в расположении сборной на Евро-2020 (видео)

Яремчук "ударил" мячом Миколенко на тренировке: прекрасная атмосфера в расположении сборной на Евро-2020 (видео)
14:40 Сегодня Телеграф vZbirna Українська асоціація футболу

Даже до начала вчерашних матчей Испании и Швеции на Евро-2020 в сборной Украины царила прекрасная атмосфера, которая разительно отличалась от настроения на первый день после обидного поражения от австрийцев.

Ютуб-канал vZbirna, который ведёт журналист Николай Васильков, по традиции выпустил видео как с тренировки, так и с отеля, где проживают "жёлто-синие" во время пребывания в Бухаресте. На тренировке сначала голом-красавцем в ворота своего одноклубника по "Шахтёру" Андрея Пятова всех поразил Марлос, а затем Роман Яремчук пошёл развлекаться рядом с сидящим Виталием Миколенко.

Форвард "Гента", которым по слухам уже заинтересовался "Милан", вначале пнул мяч в защитника "Динамо" рукой, а затем и ударил ногой прямо по своему экс-партнёру по киевскому клубу.  После же сборная отмечала прекрасный для нас результат в матче Швеции и Польши. Об эмоциях сборной от результата той игры также можно прочитать здесь.

"Телеграф" напоминает, как раньше сборная Украины играла против "коллег по цвету" из Скандинавии.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 105

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Сборная Украины, Евро-2020, Роман Яремчук, Виталий Миколенко.
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