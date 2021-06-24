Сборная Украины по дороге на ужин отметила проход в 1/8 Евро-2020

После вчерашней победы сборной Швеции над поляками национальная сборная Украины гарантировала себе выход в 1/8 Чемпионата Европы. На Ютуб-канале vZbirna, который ведёт журналист Николай Васильков, появилось видео искренних эмоций футболистов главной команды нашей страны, которые в это время шли в столовую на ужин.



Можно отметить, что особо позитивные эмоции испытывал в тот момент Роман Яремчук, который уже успел забить на турнире два мяча (отличившись в ворота Нидерландов и Северной Македонии) и, по слухам, даже заинтересовал итальянский "Милан".

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 турнира подопечные Андрея Шевченко сразятся со шведами. Посол Швеции в своём Твиттере уже оценил юмор украинских болельщиков касательно помощи скандинавов в нашем выходе в плей-офф.