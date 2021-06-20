Скачать
Воскресенье, 20.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Обидчик Деревянченко защитил пояс WBC (видео)
Обидчик Деревянченко защитил пояс WBC (видео)
Украина - Австрия: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)
Украина - Австрия: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)
Японский чемпион избил филиппинского претендента (видео)
Японский чемпион избил филиппинского претендента (видео)
"Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием
"Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием

Форвард сборной Украины заинтересовал "Милан"

Форвард сборной Украины заинтересовал "Милан"
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram r.yaremchuk

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может оказаться в "Милане". Об этом сообщает журналист Алессандро Якобоне на своей страничке в twitter.

Нидерланды Украина: видео гола Яремчука в матче Евро-2020

По информации источника, спортивный директор "Россонери" Паоло Мальдини уже ведет переговоры по украинцу с "Гентом". Сообщается, что 25-летний форвард может перейти в "Милан" на правах аренды, а затем итальянцы получат опцию выкупа футболиста за 15-16 млн евро.

В сезоне 2020/21 Яремчук сыграл в 43 матчах, забив 23 гола и отдав 8 ассистов. Кроме того, нападающий довольно успешно выступает на Евро-2020, забив два гола в ворота соперников на групповой стадии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" готовит третий крупный трансфер в летнее межсезонье.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 216

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Милан, Футбол, Роман Яремчук, ФК Гент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия - Дания: где и когда смотреть матч Евро-2020
02 Роналду побил очередной рекорд на Евро-2020 (видео)
03 Украина - Австрия: онлайн матча Чемпионата Европы
04 Украина - Австрия: анонс третьего матча нашей сборной на Евро-2020
05 Португалия и Германия выдали голевую феерию на Евро-2020 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь