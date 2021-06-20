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"Шахтер" провернет очередной многомиллионный трансфер

"Шахтер" провернет очередной многомиллионный трансфер
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram marlonsantos_ms4

Бразильский защитник "Сассуоло" Марлон в ближайшее время станет игроком "Шахтера". Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей страничке в twitter.

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По информации источника, сумма трансфера составит 12 млн евро плюс бонусы.

Марлон пробыл в итальянской Серии А три сезона. В кампании 2020/21 25-летний бразильский центрбек принял участие в 25 матчах под руководством Роберто Де Дзерби, который ушел из "Сассуоло" в "Шахтер". Голевыми действиями защитник не отмечался.

"Телеграф" напоминает, что дончане уже провернули несколько громких трансферов. Накануне состоялось подписание форварда "Аякса". Также был подписан бразилец Педриньо, а сумма трансфера перевалила за 10 млн. 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Серия А, Футбол, УПЛ, ФК Сассуоло.
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