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"Шахтер" купил нападающего из экзотической страны

"Шахтер" купил нападающего из экзотической страны
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

"Шахтер" купил форварда "Аякса" и сборной Буркино-Фасо Лассину Траоре. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Бразильский защитник может воссоединиться с Де Дзерби в "Шахтёре"

По информации источника, африканский футболист подписал долгосрочный контракт с дончанами на сроком на 5 лет.

Ранее игрок выступал за "Аякс", где в прошлом сезоне сумел наколотить в ворота соперников 10 голов в 29 матчах. Кроме того, на его счету еще и 9 ассистов. Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составила €8 млн.

"Я рад находиться здесь и сделаю все возможное для этого клуба, защищая его цвета. Счастлив начать выступать за "Шахтер", - цитирует Траоре пресс-служба "Горняков".

Ранее "Телеграф" сообщал, что бразилец Педриньо официально стал игроком "Шахтера".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Аякс, Футбол, Лассина Траоре.
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