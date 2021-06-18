"Шахтер" купил нападающего из экзотической страны

"Шахтер" купил форварда "Аякса" и сборной Буркино-Фасо Лассину Траоре. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

По информации источника, африканский футболист подписал долгосрочный контракт с дончанами на сроком на 5 лет.

Ранее игрок выступал за "Аякс", где в прошлом сезоне сумел наколотить в ворота соперников 10 голов в 29 матчах. Кроме того, на его счету еще и 9 ассистов. Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составила €8 млн.

"Я рад находиться здесь и сделаю все возможное для этого клуба, защищая его цвета. Счастлив начать выступать за "Шахтер", - цитирует Траоре пресс-служба "Горняков".

Ранее "Телеграф" сообщал, что бразилец Педриньо официально стал игроком "Шахтера".