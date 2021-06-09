Бразильский защитник может воссоединиться с Де Дзерби в "Шахтёре"

Как сообщает итальянский портал Calcomercato, "Шахтёр" и "Сассуоло" близки к договорённости по трансферу бразильского защитника "нероверди" Марлона. На данный момент переговоры между клубами продолжаются.

"Сассуоло" готов отпустить 26-летнего футболисты, однако пока вопрос в цене. Итальянский клуб хочет заполучить за экс-подопечного Роберто Де Дзерби 15-16 миллионов евро, а украинский готов дать 11. Сообщается, что компромисс в этом плане возможен в очень скором времени.

"Телеграф" напоминает, что "Шахтёр" близок к подписанию и другого бразильца - Педриньо из "Бенфики", а также буркинского форварда "Аякса" Лассины Траоре.