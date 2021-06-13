"Шахтер" официально провернул многомиллионный трансфер (видео)

Бразилец Педриньо официально стал игроком "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

По информации источника, футболист подписал с "Горняками" долгосрочное соглашение, рассчитанное на 5 лет.

Отметим, прошлым местом работы игрока была португальская "Бенфика", где 23-летний правый вингер провел один сезон. Португальцы приобрели хавбека у "Коринтианса" за € 18 млн. Ориентировочно, такую же сумму выплатил "Бенфике" и "Шахтер".

Педриньо уже успел обратиться к болельщикам дончан:

Педриньо обратился к болельщикам «Шахтера» pic.twitter.com/KO5mm4QMli — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 13, 2021

В прошлом сезоне футболист совсем не впечатлил своей игрой, забив один гол и отдав 4 ассиста в 31 матче.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" может подписать бразильского защитника из Серии А.