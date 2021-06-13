Скачать
Воскресенье, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Венгрия - Португалия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Венгрия - Португалия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Польский телеканал оскандалился, представив сборную Украины под флагом России (фото)
Польский телеканал оскандалился, представив сборную Украины под флагом России (фото)
Сборная Англии на старте Евро-2020 обыграла Хорватию (видео)
Сборная Англии на старте Евро-2020 обыграла Хорватию (видео)
В России предположили, что сборную отравили перед матчем с Бельгией на Евро-2020
В России предположили, что сборную отравили перед матчем с Бельгией на Евро-2020

"Шахтер" официально провернул многомиллионный трансфер (видео)

"Шахтер" официально провернул многомиллионный трансфер (видео)
Обновлено 18:15 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Бразилец Педриньо официально стал игроком "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

20-летний нападающий "Аякса" близок к переходу в "Шахтёр"

По информации источника, футболист подписал с "Горняками" долгосрочное соглашение, рассчитанное на 5 лет. 

Отметим, прошлым местом работы игрока была португальская "Бенфика", где 23-летний правый вингер провел один сезон. Португальцы приобрели хавбека у "Коринтианса" за € 18 млн. Ориентировочно, такую же сумму выплатил "Бенфике" и "Шахтер".

Педриньо уже успел обратиться к болельщикам дончан:

В прошлом сезоне футболист совсем не впечатлил своей игрой, забив один гол и отдав 4 ассиста в 31 матче.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" может подписать бразильского защитника из Серии А.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 615

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Педриньо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах ее родных болельщиков (видео)
02 "Пусть идут в ж*пу": российский журналист объяснил, почему сборная РФ не преклонила колено на Евро-2020
03 Финляндия обыграла Данию на Евро-2020, нанеся один удар за матч (видео)
04 Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена
05 В России предположили, что сборную отравили перед матчем с Бельгией на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь