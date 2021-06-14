Нидерланды Украина: видео гола Яремчука в матче Евро-2020

На 79-й минуте матча между Нидерландами и Украиной форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук сравнял счёт. Нападающий сборной Украины отлично замкнул стандартное положение, исполненное полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским.

"Телеграф" напоминает, что первый гол украинской сборной шедевральным ударом со своей любимой левой ноги забил Андрей Ярмоленко. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу "оранжевых", которым в следующем туре предстоит игра против Австрии, тогда как команде Андрея Шевченко - матч против Северной Македонии. Сегодня эти команды закончили очную игру со счётом 3:1 в пользу австрийцев.