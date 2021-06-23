Шевченко после Австрии наедине поговорил с Зинченко (видео)

Во вторник, 22 июня, состоялась первая тренировка национальной сборной Украины после поражения от Австрии на Евро-2020. Видео появилось на Ютуб-канале vZbirna, который ведёт известный журналист Николай Васильков, который, что интересно, учился в одной школе с Андреем Шевченко.

Можно заметить, что настроение у наших футболистов, как и у тренерского штаба, было не самое хорошее. Отдельно можно отметить разговор Андрея Шевченко и Александра Зинченко, состоявшийся в конце занятия. Особое внимание привернул тот факт, что общение прошло наедине.

"Телеграф" напоминает, при каких раскладах сегодняшних матчей сборная Украины пройдёт в 1/8 Чемпионата Европы.