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Шевченко после Австрии наедине поговорил с Зинченко (видео)

Шевченко после Австрии наедине поговорил с Зинченко (видео)
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф vZbirna Українська асоціація футболу

Во вторник, 22 июня, состоялась первая тренировка национальной сборной Украины после поражения от Австрии на Евро-2020. Видео появилось на Ютуб-канале vZbirna, который ведёт известный журналист Николай Васильков, который, что интересно, учился в одной школе с Андреем Шевченко.

Можно заметить, что настроение у наших футболистов, как и у тренерского штаба, было не самое хорошее. Отдельно можно отметить разговор Андрея Шевченко и Александра Зинченко, состоявшийся в конце занятия. Особое внимание привернул тот факт, что общение прошло наедине. 

"Телеграф" напоминает, при каких раскладах сегодняшних матчей сборная Украины пройдёт в 1/8 Чемпионата Европы.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Александр Зинченко.
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