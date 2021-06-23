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Среда, 23.06.2021
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Сегодня всё решится: что нужно сборной Украины для прохода в плей-офф Евро-2020

Сегодня всё решится: что нужно сборной Украины для прохода в плей-офф Евро-2020
14:40 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

Сегодня, 23 июня, заключительный день последнего тура Евро-2020. В рамках группы E сыграют Польша и Швеция, а также Испания против Словакии. В группе F - Франция против Португалии, а Германия против Венгрии. И последний поединок, скажем откровенно, интересует нас меньше остальных. 

Безвольно уступив Австрии, главная команда нашей страны поставила себя в положение зависимой от других результатов. Вчера нам нужна была ничья между Хорватией и Шотландией, но её не случилось. Сегодня в одной группе нам нужна совокупность следующих результатов: невыигрыш Польши, а также победа ЛЮБОЙ из команда в поединке Словакия - Испания. Главное, чтобы не было ничьей. 

 "Барселона" попытается подписать Роналду и удержать Месси

Если всего этого не случится, то нам нужно ожидать матчей второго слота и победы французов над португальцами  разницей в 3 и больше мяча. Вот где воистину может аукнуться незабитый пенальти Малиновского в ворота Северной Македонии. 

"Телеграф" напоминает, что за матчами Чемпионата Европы на нашем сайте можно следить онлайн. К примеру, за битвой между португальцами и французами.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Испании, Сборная Португалии, Сборная Украины, Сборная Польши, УЕФА, Сборная Швеции, Евро-2020, Сборная Словакии.
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