Скачать
Среда, 23.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сын украинского футболиста в пух и прах разнес отца за игру на Евро-2020 (видео)
Сын украинского футболиста в пух и прах разнес отца за игру на Евро-2020 (видео)
Ломаченко - Накатани: букмекеры оценили вероятность нокаута
Ломаченко - Накатани: букмекеры оценили вероятность нокаута
Модрич, забив гол-красавец на Евро, побил рекорд сборной Хорватии (видео)
Модрич, забив гол-красавец на Евро, побил рекорд сборной Хорватии (видео)
Англия выиграла свою группу на Евро, забив меньше Украины - это рекорд
Англия выиграла свою группу на Евро, забив меньше Украины - это рекорд

"Барселона" попытается подписать Роналду и удержать Месси

"Барселона" попытается подписать Роналду и удержать Месси
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cristiano

"Барселона" рассматривает вариант с подписанием в свои ряды 36-летнего нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

Правда ли, что Роналду обвалил акции Coca-Cola на миллиарды долларов? Отвечаем

По информации источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает объединить под одними знаменами самых лучших футболистов последнего десятилетия - КриРо и Лионеля Месси. Для исторического события уже сделано полдела - аргентинец, похоже, согласился подписать новый контракт с "Сине-гранатовыми". Теперь боссам "Барсы" остается только убедить Роналду.

"Телеграф" напоминает, что в сезоне 2020/21 Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А, забив в ворота соперников 29 голов. Контракт игрока с "Юве" рассчитан до конца сезона 2021/22.

Ранее сообщалось, что Роналду покорилось невероятное достижение вне футбола.

На чемпионате Европы-2020 Криштиану и вовсе достиг фантастического рекорда, став лучшим бомбардиром в истории Евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 272

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хорватия обыграла Шотландию на Евро-2020: вопрос Украины откладывается
02 Вратарь сборной опозорился в отборе на ЧМ-2022: видео конфуза
03 Умер бывший футболист "Динамо"
04 Полиция Бухареста не пропустила на матч Евро-2020 болельщиков с флагом "Крым - это Украина"
05 Сын украинского футболиста в пух и прах разнес отца за игру на Евро-2020 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь