"Барселона" попытается подписать Роналду и удержать Месси

"Барселона" рассматривает вариант с подписанием в свои ряды 36-летнего нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

По информации источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает объединить под одними знаменами самых лучших футболистов последнего десятилетия - КриРо и Лионеля Месси. Для исторического события уже сделано полдела - аргентинец, похоже, согласился подписать новый контракт с "Сине-гранатовыми". Теперь боссам "Барсы" остается только убедить Роналду.

"Телеграф" напоминает, что в сезоне 2020/21 Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А, забив в ворота соперников 29 голов. Контракт игрока с "Юве" рассчитан до конца сезона 2021/22.

Ранее сообщалось, что Роналду покорилось невероятное достижение вне футбола.

На чемпионате Европы-2020 Криштиану и вовсе достиг фантастического рекорда, став лучшим бомбардиром в истории Евро.