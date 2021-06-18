"Король Instagram" Роналду набрал 300 млн подписчиков

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком на планете с 300 млн подписчиков в Instagram.

Профиль футболиста является самым популярным уже давно. Роналду пока никак не отреагировал на данное событие, ведь все его внимание сейчас приковано к выступлениям на чемпионате Европы, где Португалия попала в "группу смерти".

"Телеграф" напоминает, что в первом туре Криштиану помог своей команде разгромить Венгрию. КриРо в этом поединке оформил дубль, что позволило ему стать лучшим бомбардиром Евро в истории. Кроме того, 36-летнему Роналду покорилось достижение Андрея Шевченко.

Ранее Роналду заставил говорить о себе после того, как демонстративно убрал бутылку Coca-Cola на пресс-конференции. В итоге португальца несправедливо обвинили в том, что он обрушил акции компании.