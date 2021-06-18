Скачать
Пятница, 18.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В России потребовали разобраться с украинцами, которые поют "Путин - х*йло" на Евро-2020 (видео)
В России потребовали разобраться с украинцами, которые поют "Путин - х*йло" на Евро-2020 (видео)
Хорватия вырвала ничью у Чехии на Евро-2020, Шик вновь забил (видео)
Хорватия вырвала ничью у Чехии на Евро-2020, Шик вновь забил (видео)
"Это дебилизм": экс-тренеры сборной Украины ответили на обвинения по Зинченко
"Это дебилизм": экс-тренеры сборной Украины ответили на обвинения по Зинченко
"Шахтер" купил нападающего из экзотической страны
"Шахтер" купил нападающего из экзотической страны

"Король Instagram" Роналду набрал 300 млн подписчиков

"Король Instagram" Роналду набрал 300 млн подписчиков
20:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cristiano

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком на планете с 300 млн подписчиков в Instagram.

Невеста Роналду засветила пышную грудь (фото)

Профиль футболиста является самым популярным уже давно. Роналду пока никак не отреагировал на данное событие, ведь все его внимание сейчас приковано к выступлениям на чемпионате Европы, где Португалия попала в "группу смерти".

"Телеграф" напоминает, что в первом туре Криштиану помог своей команде разгромить Венгрию. КриРо в этом поединке оформил дубль, что позволило ему стать лучшим бомбардиром Евро в истории. Кроме того, 36-летнему Роналду покорилось достижение Андрея Шевченко.

Ранее Роналду заставил говорить о себе после того, как демонстративно убрал бутылку Coca-Cola на пресс-конференции. В итоге португальца несправедливо обвинили в том, что он обрушил акции компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 190

Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это дебилизм": экс-тренеры сборной Украины ответили на обвинения по Зинченко
02 Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?
03 Андрей Шевченко: "в раздевалку позвонил Владимир Зеленский. Беседин освежил игру" (видео)
04 Зинченко выступал на Евро на коррупционной основе - журналист
05 Нидерланды досрочно вышли в плей-офф Евро-2020 из группы Украины (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь