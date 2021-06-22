Португалия - Франция: онлайн топ-матча на Евро-2020

Центральным матчем среды 23 июня, на Евро-2020 станет поединок между Португалией и Францией, который пройдёт в Будапеште на арене имени Ференца Пушкаша и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

"Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию матча, который обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Сюда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи между действующими чемпионами Европы и действующими чемпионами мира.

Португалия -:- Франция

(начало в 22:00)

Фаворитами встречи по мнению букмекеров являются подопечные Дидье Дешама.

"Телеграф" напоминает, что 23 июня на Чемпионате также встретятся сборные Швеции и Польши, а также Словакии и Испании.