Они вдохновляют их на победу: вторые половинки футболистов сборной Украины (фото)

Не секрет, что за каждым успешным мужчиной стоит любящая женщина. Исключением из этого правила не являются и футболисты сборной Украины, за которых болеет не только вся страна, но и любящие жены и подруги. Кто вдохновляет наших игроков на спортивные подвиги?

Несколько жен футболистов сборной Украины лично посетили матч национальной команды на Евро-2020 в Бухаресте, сделав фурор в сети:

Знакомимся со спутницами футболистов сборной Украины:

Георгий Судаков и его девушка Лиза:

Сергей Кривцов вместе с супругой Юлией:

Сергей Сидорчук и его жена Анна:

Тарас Степаненко и его жена Маргарита:

Андрей Ярмоленко и его жена Инна:

Руслан Малиновский и его жена Роксана:

Роман Яремчук и его жена Кристина:

Марлос и его жена Анна:

Андрей Пятов и его жена Юлия:

Илья Забарный и его девушка Ангелина:

Евгений Макаренко и его жена Татьяна:

Виктор Цыганков с возлюбленной Романой:

Виталий Миколенко и его девушка Виктория:

Александр Зинченко и его жена Влада:

Роман Безус и его жена Анна:

Артем Беседин и его жена Радмила:

Александр Зубков и его жена Анна:

Александр Караваев и его жена Инна:

Николай Матвиенко и его жена Анна:

Анатолий Трубин и его девушка Марина:

Александр Тымчик и его жена Карина:

Артем Довбик и его жена Юлия:

Отметим, Георгий Бущан развелся c известной балериной, а Эдуард Соболь и Николай Шапаренко пока не выставляют личную жизнь на показ.

Бонус: главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с супругой Кристен Пазик:

"Телеграф" напоминает, что 29 июня сборная Украины проведет свой первый матч плей-офф Евро в истории против Швеции. Поединок 1/8 финала ЧЕ-2020 состоится в Глазго на "Хэмпден Парк", начало встречи - в 22:00. "Телеграф" проведет онлайн этой встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский спортивный журналист поддержал идею проведения товарищеского матча между Украиной и Россией.