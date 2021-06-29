Они вдохновляют их на победу: вторые половинки футболистов сборной Украины (фото)

Не секрет, что за каждым успешным мужчиной стоит любящая женщина. Исключением из этого правила не являются и футболисты сборной Украины, за которых болеет не только вся страна, но и любящие жены и подруги. Кто вдохновляет наших игроков на спортивные подвиги?
Несколько жен футболистов сборной Украины лично посетили матч национальной команды на Евро-2020 в Бухаресте, сделав фурор в сети:
Знакомимся со спутницами футболистов сборной Украины:
Георгий Судаков и его девушка Лиза:
Сергей Кривцов вместе с супругой Юлией:
Сергей Сидорчук и его жена Анна:
Тарас Степаненко и его жена Маргарита:
Андрей Ярмоленко и его жена Инна:
Руслан Малиновский и его жена Роксана:
Роман Яремчук и его жена Кристина:
Марлос и его жена Анна:
Андрей Пятов и его жена Юлия:
Илья Забарный и его девушка Ангелина:
Евгений Макаренко и его жена Татьяна:
Виктор Цыганков с возлюбленной Романой:
Виталий Миколенко и его девушка Виктория:
Александр Зинченко и его жена Влада:
Роман Безус и его жена Анна:
Артем Беседин и его жена Радмила:
Александр Зубков и его жена Анна:
Александр Караваев и его жена Инна:
Николай Матвиенко и его жена Анна:
Анатолий Трубин и его девушка Марина:
Александр Тымчик и его жена Карина:
Артем Довбик и его жена Юлия:
Отметим, Георгий Бущан развелся c известной балериной, а Эдуард Соболь и Николай Шапаренко пока не выставляют личную жизнь на показ.
Бонус: главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с супругой Кристен Пазик:
"Телеграф" напоминает, что 29 июня сборная Украины проведет свой первый матч плей-офф Евро в истории против Швеции. Поединок 1/8 финала ЧЕ-2020 состоится в Глазго на "Хэмпден Парк", начало встречи - в 22:00. "Телеграф" проведет онлайн этой встречи.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский спортивный журналист поддержал идею проведения товарищеского матча между Украиной и Россией.