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Вторник, 29.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Они вдохновляют их на победу: вторые половинки футболистов сборной Украины (фото)

Они вдохновляют их на победу: вторые половинки футболистов сборной Украины (фото)
19:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Не секрет, что за каждым успешным мужчиной стоит любящая женщина. Исключением из этого правила не являются и футболисты сборной Украины, за которых болеет не только вся страна, но и любящие жены и подруги. Кто вдохновляет наших игроков на спортивные подвиги?

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Несколько жен футболистов сборной Украины лично посетили матч национальной команды на Евро-2020 в Бухаресте, сделав фурор в сети:

Жены украинских футболистов на стадионе в Бухаресте

Знакомимся со спутницами футболистов сборной Украины:

Георгий Судаков и его девушка Лиза:

Георгий Судаков и его девушка Лиза на пляже:

Сергей Кривцов вместе с супругой Юлией:

Сергей Кривцов и его жена Юлия на светском вечере:

Сергей Сидорчук и его жена Анна:

Сергей Сидорчук и его супруга Анна делают селфи

Тарас Степаненко и его жена Маргарита:

Тарас Степаненко и его жена Маргарита страстно танцуют

Андрей Ярмоленко и его жена Инна:

Андрей Ярмоленко и его жена Инна сходили на оперу

Руслан Малиновский и его жена Роксана:

Руслан Малиновский и его жена Роксана на прогулке в Бергамо

Роман Яремчук и его жена Кристина:

Роман Яремчук и его жена Кристина позируют в кофейне

Марлос и его жена Анна:

Андрей Пятов и его жена Юлия:

Андрей Пятов и его жена Юлия пьют шампанское

Илья Забарный и его девушка Ангелина:

Илья Забарный и его девушка Ангелина на вечеринке в честь дня рождения Сидорчука

Евгений Макаренко и его жена Татьяна:

Евгений Макаренко обнимает свою жену Татьяну

Виктор Цыганков с возлюбленной Романой:

Виктор Цыганков и его девушка Романа на отдыхе в Мексике

Виталий Миколенко и его девушка Виктория:

Виталий Миколенко и его девушка Виктория на дне рождении Сидорчука

Александр Зинченко и его жена Влада:

Александр Зинченко и его беременная жена Влада

Роман Безус и его жена Анна:

Роман Безус и его жена Анна:

Артем Беседин и его жена Радмила:

Александр Зубков и его жена Анна:

Александр Караваев и его жена Инна:

Александр Караваев и его жена Инна на отдыхе

Николай Матвиенко и его жена Анна:

Николай Матвиенко и его жена Анна

Анатолий Трубин и его девушка Марина:

Анатолий Трубин и его девушка Марина

Александр Тымчик и его жена Карина:

Артем Довбик и его жена Юлия:

Артем Довбик и его жена Юлия

Отметим, Георгий Бущан развелся c известной балериной, а Эдуард Соболь и Николай Шапаренко пока не выставляют личную жизнь на показ.

Бонус: главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с супругой Кристен Пазик:

Андрей Шевченко с супругой Кристен Пазик

"Телеграф" напоминает, что 29 июня сборная Украины проведет свой первый матч плей-офф Евро в истории против Швеции. Поединок 1/8 финала ЧЕ-2020 состоится в Глазго на "Хэмпден Парк", начало встречи - в 22:00. "Телеграф" проведет онлайн этой встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский спортивный журналист поддержал идею проведения товарищеского матча между Украиной и Россией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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