Футбольный арбитр Екатерина Монзуль вошла в список самых влиятельных украинок

Рефери Екатерина Монзуль попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус" 2021. Она оказалась на 88-й позиции.

Футбольный арбитр удостоилась такой чести благодаря своим достижением на поле. Украинка не только регулярно судит всевозможные дерби на внутренней арене, но и удостоилась чести работать и на уровне мужских сборных. Кроме того, Екатерине в сезоне 2020/21 доверили судить матч Лиги Европы "Гент" - "Слован" (1:2). Монзуль могла бы поработать и на Евро-2020, однако УЕФА выбрал француженку Стефани Фраппар. Монзуль продолжит работать с мужскими командами в отборе на ЧМ-2022 в Катаре.

Отметим, в рейтинге присутствуют также и украинские спортсменки, в частности, легкоатлетки Марина Бех-Романчук (№ 87) и Ярослава Магучих (№ 94), а также биатлонистка Юлия Джима (№ 96).

Самой влиятельной женщиной в Украине журнал "Фокус" признал Кристину Квин, которая исполняет роль временного поверенного в делах США в Украине. На втором месте расположилась супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена, а третье место в рейтинге досталось генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Ранее Бех-Романчук похвасталась свое спортивной фигурой.