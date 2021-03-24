Украинская спортсменка похвасталась упругими ягодицами (фото)

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала новое фото с тренировки, которым взбудоражила Instagram.

На опубликованном фото Марина выглядит уставшей, а одета она в облегающий спортивный комплект черно-салатового цвета - топ и короткие шорты, которые подчеркивают фигуру. К объективу девушка стоит спиной, чем безумно порадовала поклонников, которые смогли рассмотреть ее с необычного ракурса.

Снимок Марина подписала так: "Я люблю этот образ жизни! Я просто люблю легкую атлетику".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

За короткое время фото набрал более 16 тысяч лайков и почти сотню лестных комментариев: "Огонь", "Топ", "Моя любовь", "Невероятная", "Красавица", "Чудесная девушка", "Марина, вы знаете как порадовать подписчиков", "Бомба".

Спортсменка частенько радует поклонников откровенными снимками, на которых демонстрирует спортивное и упругое тело.

"Телеграф" напоминает, что недавно Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по прыжках в длину.