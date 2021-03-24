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Украинская спортсменка похвасталась упругими ягодицами (фото)

Украинская спортсменка похвасталась упругими ягодицами (фото)
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram marynabekh

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала новое фото с тренировки, которым взбудоражила Instagram.

Украинская легкоатлетка похвасталась глубоким декольте (фото)

На опубликованном фото Марина выглядит уставшей, а одета она в облегающий спортивный комплект черно-салатового цвета - топ и короткие шорты, которые подчеркивают фигуру. К объективу девушка стоит спиной, чем безумно порадовала поклонников, которые смогли рассмотреть ее с необычного ракурса.

Снимок Марина подписала так: "Я люблю этот образ жизни! Я просто люблю легкую атлетику".

 
 
 
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Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

За короткое время фото набрал более 16 тысяч лайков и почти сотню лестных комментариев: "Огонь", "Топ", "Моя любовь", "Невероятная", "Красавица", "Чудесная девушка", "Марина, вы знаете как порадовать подписчиков", "Бомба".

Спортсменка частенько радует поклонников откровенными снимками, на которых демонстрирует спортивное и упругое тело.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

"Телеграф" напоминает, что недавно Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по прыжках в длину.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 253

Все по теме:

Легкая атлетика, Прыжки в длину, Марина Бех-Романчук.
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