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Украинка Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту (видео)

Украинка Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту (видео)
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook olympicua

В воскресенье, 7 марта, в польском Торуне завершился чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. В секторе прыжков в высоту украинки взяли две медали.

Победу с результатом два метра завоевала украинка Ярослава Магучих. Следом за ней расположилась ее соотечественница Ирина Геращенко (1,98 м), "бронза" досталась финской спортсменке Элле Юнниле (1,96 м). В финал соревнований пробилась еще одна представительница Украины - Юлия Левченко, которая в итоговой классификации показала четвертый результат.

Примечательно, что Ярослава пыталась взять рекордную высоту в 2,07 м, но ее три попытки на это не увенчались успехом.

Результаты чемпионата Европы по прыжкам в высоту:

"Телеграф" напоминает, что украинка Марина Бех-Романчук ранее выиграла "золото" в Торуне в секторе прыжков в длину.

Марина Бех-Романчук в Торуне

Марина Бех-Романчук после победы на ЧЕ в Польше/Фото: НОК Украины:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Магучих покорила невероятную высоту на турнире в Словакии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,243

Все по теме:

Легкая атлетика, Ирина Геращенко, Прыжки в высоту, Прыжки в длину, Ярослава Магучих.
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