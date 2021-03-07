Украинка Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту (видео)

В воскресенье, 7 марта, в польском Торуне завершился чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. В секторе прыжков в высоту украинки взяли две медали.

Победу с результатом два метра завоевала украинка Ярослава Магучих. Следом за ней расположилась ее соотечественница Ирина Геращенко (1,98 м), "бронза" досталась финской спортсменке Элле Юнниле (1,96 м). В финал соревнований пробилась еще одна представительница Украины - Юлия Левченко, которая в итоговой классификации показала четвертый результат.

Примечательно, что Ярослава пыталась взять рекордную высоту в 2,07 м, но ее три попытки на это не увенчались успехом.

Результаты чемпионата Европы по прыжкам в высоту:

"Телеграф" напоминает, что украинка Марина Бех-Романчук ранее выиграла "золото" в Торуне в секторе прыжков в длину.

Марина Бех-Романчук после победы на ЧЕ в Польше/Фото: НОК Украины:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Магучих покорила невероятную высоту на турнире в Словакии.