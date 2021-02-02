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Украинка Магучих с рекордом выиграла турнир в Словакии (видео)

Украинка Магучих с рекордом выиграла турнир в Словакии (видео)
22:10 Сегодня Телеграф Фото: Facebook olympicua

На международных легкоатлетических соревнованиях в Банска-Бистрице (Словакия) украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих добыла победу, показав лучший результат сезона в мире.

Магучих во время своей "золотой" попытки показала результат 2,06 м, что является новым мировым рекордом в помещении среди спортсменок до 20 лет, а также рекордом Украины. Кроме того, это пока лучших результат сезона в мире. К слову, "серебро" досталось еще одной украинке Юлии Левченко (1,96 м).

Магучих показала третий результат в истории. Мировой рекорд в этой дисциплине в помещении принадлежит шведке Кайсе Бергквист (2,08 м).

Видео рекордной попытки Магучих на турнире в Словакии:

"Телеграф" напоминает, что в конце января Магучих выиграла "золото" на соревнованиях в Удине (Италия). А в начале года Ярослава повторила свой рекордный прыжок в зале на турнире в Киеве

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 242

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Прыжки в высоту, Ярослава Магучих, Всемирная легкая атлетика.
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