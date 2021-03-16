Украинская легкоатлетка похвасталась глубоким декольте (фото)

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук порадовала поклонников очередным снимком в соцсетях. На нем спортсменка продемонстрировала глубокое декольте.

Чемпионка Европы показала стройную фигуру в облегающих легинсах и топе ярко-оранжевого цвета.

"Мне нравится, когда тренировка проходит с улыбкой", - подписала фото спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Менее чем за час снимок набрал более 6 тысяч лайков и десятки лестных комментариев: "Красотка", "Топ", "Ты красавица", "Твоя улыбка правит миром", "Огонь", а один из поклонников и вовсе позвал Марину замуж, хотя она уже несколько лет находится в браке с украинским пловцом Михаилом Романчуком.

Отметим, Марина часто радует подписчиков откровенными снимками в купальниках или облегающих нарядах:

"Телеграф" напоминает, что недавно Бех-Романчук завоевала "золото" на чемпионате Европы в Польше. Кроме нее в секторе прыжков в высоту победу одержала украинка Ярослава Магучих.