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Украинская легкоатлетка похвасталась глубоким декольте (фото)

Украинская легкоатлетка похвасталась глубоким декольте (фото)
20:21 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм marynabekh

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук порадовала поклонников очередным снимком в соцсетях. На нем спортсменка продемонстрировала глубокое декольте.

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Чемпионка Европы показала стройную фигуру в облегающих легинсах и топе ярко-оранжевого цвета.

"Мне нравится, когда тренировка проходит с улыбкой", - подписала фото спортсменка.

 
 
 
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Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Менее чем за час снимок набрал более 6 тысяч лайков и десятки лестных комментариев: "Красотка", "Топ", "Ты красавица", "Твоя улыбка правит миром", "Огонь", а один из поклонников и вовсе позвал Марину замуж, хотя она уже несколько лет находится в браке с украинским пловцом Михаилом Романчуком

Отметим, Марина часто радует подписчиков откровенными снимками в купальниках или облегающих нарядах:

Марина Бех-Романчук в красном купальнике

Марина Бех-Романчук черном боди

Марина Бех-Романчук в бирюзовом купальнике

Марина Бех-Романчук в купальнике

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук в оранжевом купальнике

"Телеграф" напоминает, что недавно Бех-Романчук завоевала "золото" на чемпионате Европы в Польше. Кроме нее в секторе прыжков в высоту победу одержала украинка Ярослава Магучих.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Легкая атлетика, Прыжки в длину, Марина Бех-Романчук.
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