Триумфальный забег американской легкоатлетки стал вирусным в сети (видео)

Победный забег американской легкоатлетки Зии Холман набирает популярность в сети.

Холман на соревнованиях в штате Огайо принесла своей команде победу в спринтерской эстафете 4х400 м. Зия получила эстафетную палочку последней, отставая от ближайшей спортсменки забега на 4 секунды, что является огромным гандикапом в спринте. Однако американка не смутилась и показала выдающуюся скорость, прибежав на финиш первой.

В сети данное видео набрало более миллиона просмотров в twitter:

MUST WATCH FROM OVER THE WEEKEND:

Down by four seconds heading into the 4x400 relay anchor leg, @UMichTrack's Ziyah Holman blasts a 51.79 split to bring the Wolverines all the way back for the win.#GoBlue pic.twitter.com/hMYo5C76bH

— Michigan Athletics (@UMichAthletics) January 18, 2021