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Побит мировой рекорд в тройном прыжке (видео)

Побит мировой рекорд в тройном прыжке (видео)
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер TeddyTamgho

Спортсмен из Буркино-Фасо Юг Фабрис Занго установил новый мировой рекорд в тройном прыжке в помещении.

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На соревнованиях во французском Обьере африканский легкоатлет показал результат 18,07 м, установив новый рекорд в этой дисциплине. До этого рекордом обладал француз Тедди Тамго с результатом 17,92 м. Данное достижение продержалось на вершине больше 9 лет.

Прыжок Юга Фабриса Занго в Обьере:

Отметим, мировой рекорд на открытом воздухе (18,29 м) принадлежит британцу Джонатану Эдвардсу. Он был установлен в далеком 1995 году в Гетеборге. Примечательно, что там же установлен и мировой рекорд у женщин (15,50 м), обладательницей которого является украинка Инесса Кравец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская легкоатлетка повторила мировой рекорд среди молодежи по прыжкам в высоту.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Легкая атлетика, Рекорд, Юг Фабрис Занго.
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