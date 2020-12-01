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Монзуль впервые рассудит еврокубковый матч

Монзуль впервые рассудит еврокубковый матч
15:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook andriy.pavelko

Украинская бригада арбитров во главе с одиозной Екатериной Монзуль впервые в своей карьере рассудит матч Лиги Европы. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в своем facebook.

Сообщается, что на этой неделе состоятся два главных дебюта для женщин-арбитров. Украинка Екатерина Монзуль получила назначение на матч группового раунда Лиги Европы Гент - Слован (03.12.2020), а француженка Стефани Фраппар станет первой в истории главным арбитром женского пола в матче Лиги чемпионов. К слову, ей доверили судить игру Ювентус – Динамо (02.12.2020).

Отметим, помогать Монзуль в Бельгии будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а роль четвертого арбитра исполнит Денис Шурман.

Ранее Монзуль впервые отработала на матче мужских национальных сборных. К слову, в игре Лиги наций наша судья удалила капитана хозяев

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Все по теме:

Лига Европы, Футбол, ФК Слован, Екатерина Монзуль, ФК Гент.

Автор:

Телеграф
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