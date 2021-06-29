Перед матчем со Швецией сборную Украины накормили тортом (видео)

В расположении сборной Украины перед историческим матчем со Швецией на чемпионате Европы царила атмосфера праздника.

Накануне игры вратарю национальной команды Андрею Пятову исполнилось 37 лет. Кипера донецкого "Шахтера" сначала поздравили в самолете, потом главный тренер национальной команды Андрей Шевченко пожелал ему здоровья на предматчевой пресс-конференции, а вечером имениннику презентовали торт с ванильным кремом и фруктами.

Видео с поздравлениями стража ворот доступно на YouTube-канале vZbirna:

Также Пятова лично поздравил президент Украины Владимир Зеленский:

Андрей Пятов в футболке сборной Украины провел 97 матчей. За это время вратарь пропустил 78 голов.

Ранее тренер вратарей сборной Украины Педро Харо хорошенько погонял Георгия Бущана накануне игры со Швецией.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы Швеция - Украина состоится в Глазго 29 июня. Ранее "Телеграф" сообщал где посмотреть игру в прямом эфире, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту встречу. Следить за всеми новостями касательно этого матча можно в нашем онлайне.