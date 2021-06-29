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Перед матчем со Швецией сборную Украины накормили тортом (видео)

Перед матчем со Швецией сборную Украины накормили тортом (видео)
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В расположении сборной Украины перед историческим матчем со Швецией на чемпионате Европы царила атмосфера праздника.

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Накануне игры вратарю национальной команды Андрею Пятову исполнилось 37 лет. Кипера донецкого "Шахтера" сначала поздравили в самолете, потом главный тренер национальной команды Андрей Шевченко пожелал ему здоровья на предматчевой пресс-конференции, а вечером имениннику презентовали торт с ванильным кремом и фруктами. 

Видео с поздравлениями стража ворот доступно на YouTube-канале vZbirna:

Также Пятова лично поздравил президент Украины Владимир Зеленский:

Андрей Пятов в футболке сборной Украины провел 97 матчей. За это время вратарь пропустил 78 голов.

Ранее тренер вратарей сборной Украины Педро Харо хорошенько погонял Георгия Бущана накануне игры со Швецией.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы Швеция - Украина состоится в Глазго 29 июня. Ранее "Телеграф" сообщал где посмотреть игру  в прямом эфире, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту встречу. Следить за всеми новостями касательно этого матча можно в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 276

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Андрей Пятов, Евро-2020.
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